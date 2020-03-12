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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزراء»: بيان تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى مفبرك

الخميس 12/مارس/2020 - 07:07 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
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نفت رئاسة مجلس الوزراء، قبل قليل، صحة بيان انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يزعم تأجيل الحكومة الدراسة بالجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة والعامة لحين إشعار آخر.

وأكدت رئاسة الوزراء أن البيان مفبرك وجاري تتبعه لمعرفة صاحب الشائعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التكليف يأتى في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.

وشدد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء على جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
«الوزراء»: بيان تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى مفبرك
«الوزراء»: بيان تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى مفبرك

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