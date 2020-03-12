ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في إسرائيل لـ109 حالات

أعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 109 حالات مصابة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.واتخذت وزارة الصحة، بدولة الاحتلال قرارًا بإخضاع أي شخص يدخل إلى دولة الكيان، لفترة الحجر الصحي داخل المنزل، والذى تبلغ مدته 14 يومًا، سواء كانت تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد أم لا.وعقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب "الليكود"، اجتماعا بأعضاء مجلس الأمن القومي لديه، لبحث إلغاء العملية الدراسية بأكملها، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في الداخل.ومن المتوقع أن يعلن نتنياهو، قرارا بإلغاء الدراسة لدى الاحتلال، في ظل الارتفاع السريع لعدد الحالات المصابة بكورونا لدى تل أبيب، حسبما نشر موقع "واللا" العبري.