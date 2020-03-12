مطران القدس: زيارات كنيسة القيامة بالعيد تقتصر على أهل الأراضي المقدسة

أعلنت إيبارشية الأراضي المقدسة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الشرطة الإسرائيلية قررت منع الزيارات للأراضي المقدسة وكنيسة القيامة للزوار من خارج المدينة خلال فترة عيد القيامة المجيد المقبل بسبب فيروس كورونا.من جانبه أوضح الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى أن القرار تضمن منع قدوم الرحلات من الخارج بالعام الحالى، ويسري على كل دول العالم، وعلى كل الطوائف المسيحية.وأكد الأنبا أنطونيوس في تصريحات لـ"الدستور" أن الصلاة سوف تقتصر في كنيسة القيامة على المتواجدين بالداخل، وليس هذا فقط، ولكن بأعداد محددة سوف يتم الاتفاق عليها في اجتماع بين رؤساء الكنائس بالقدس، على أن يصلي الباقين في الكنائس الأخرى القريبة منهم.وطالب مطران القدس المسئولين بأن تصدر الحكومة الإسرائيلية بيانا رسميا بمنع دخول القادمين على الرحلات من الخارج بغرض "التقديس" حتى يتسنى لشركات السياحة والقادمين أن يستردوا ما تم سداده مقابل الحجز فى الفنادق وما شابه ذلك، وفي النهاية قال نيافته إننا نصلي أن يعم السلام والأمن والأمان في العالم كله.في سياق متصل قال أديب آل جوده الحسينى آمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن عدم التجمهر، وعدم الاختلاط بأكثر من ١٠٠ شخص، واتباع الاحتياطات الوقائية اللازمة.وعن قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم استقبال الحجاج خارج القدس أكد "الحسينى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل هذا ساري المفعول حتى هذه اللحظة، وفي ظل الأوضاع الحالية، هو ليس قرار أخير، فإن فرجت الأوضاع سيتم تغيير هذا الوضع وفتح الحدود ونتمنى ذلك، لكن إن ساءت الأوضاع فستكون هناك إجراءات وقائية أخرى أسوأ من هذا القرار، مضيفا نتمنى من الله أن تفرج الأمور، ونحتفل جميعا بعيد الفصح المجيد.وتابع أن البعض يتداولون خبرا مفاده أن وزارة الصحة تحذر من التواجد في كنيسة القيامة وكنيسة الجسمانية ١٤ يوما، منوها بأن هذا الخبر (غير صحيح) وعار عن الصحة تماما.وأضاف أن كنيسة القيامة أبوابها مفتوحة لاستقبال جميع الوافدين والزوار والحجاج، والصلوات تقام في أوقاتها المحددة، وتفتح وتغلق أبوابها حسب المواعيد المحددة لها من قبل رؤساء الكنائس الأجلاء؛ فلنصلي جميعًا لله من أجل القضاء على هذا المرض، ولنصلي لله ونطلب الشفاء للمرضى جميعا، فالله هو القادر على كل شئ.