صرف ألف جنيه لكل مصاب و٥ آلاف لكل متوفي بسبب الأمطار

أصدرت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قرارًا لكافة المديريات بالمحافظات، لسرعة صرف إعانات عاجلة للمتضررين من موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد حاليًا.ووجهت القباج بصرف 1000 جنيه لكل مصاب و٥ آلاف جنيه لأسرة كل متوفي، إعانة عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظات، لحين صرف التعويضات التي ينص عليها القانون، كما شددت على سرعة الصرف وتذليل كافة العقبات أمام الأسر المضارة.كما وجهت الهلال الأحمر المصري برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لمدة 72 ساعة قادمة بغرفة العمليات المركزية في القاهرة، كذلك غرف العمليات في جميع فروع الهلال الأحمر المصري بجميع محافظات الجمهورية من يوم أمس الأربعاء، لحين استقرار الأحوال الجوية.