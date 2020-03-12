إصابة شخص إثر سقوط سور على سيارته بالإسماعيلية

أصيب شخص بإصابات كبيرة، إثر سقوط سور من أعلى بناية سكنية في منطقة أرض الجمعيات التابعة لحي ثالث الإسماعيلية.وقالت مصادر إن السور وقع على شخص وسيارة ملاكي مساء اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار المستمرة وزيادة سرعة الرياح، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفي الإسماعيلية العام.وكانت قد حذرت الأرصاد المواطنين من الخروج من منازلهم خلال الأيام اليومين المقبلين بسبب حالة طقس شديدة السوء لم تمر بها مصر من قبل.