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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة شخص إثر سقوط سور على سيارته بالإسماعيلية

الخميس 12/مارس/2020 - 06:50 م
سيارته
سيارته
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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أصيب شخص بإصابات كبيرة، إثر سقوط سور من أعلى بناية سكنية في منطقة أرض الجمعيات التابعة لحي ثالث الإسماعيلية.

وقالت مصادر إن السور وقع على شخص وسيارة ملاكي مساء اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار المستمرة وزيادة سرعة الرياح، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفي الإسماعيلية العام.

وكانت قد حذرت الأرصاد المواطنين من الخروج من منازلهم خلال الأيام اليومين المقبلين بسبب حالة طقس شديدة السوء لم تمر بها مصر من قبل.

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