الأمطار تعيق حركة المرور بمطروح.. والمحافظ يوجه بالتعامل الفوري

شهدت محافظة مطروح، استمرار سقوط الأمطار المتوسطة المصاحبة للرياح، والتي أدت إلى إعاقة حركة سير المرور والمواطنين، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية عن حالة الطوارئ تحسبا لحدوث تداعيات.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة الدورية على مدار الساعة مع عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية واتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة الطقس والآثار السلبية الناتجة عنه.كما وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ والتقلبات المناخية مع سقوط أمطار غزيزة بعدد من المدن ونشاط شديد للرياح، ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.