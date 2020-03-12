المصرية للاتصالات ترفع حالة الاستعداد لتلقي شكاوى المواطنين

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات رفع حالة الاستعدادات لتلقى شكاوى المواطنين، في حال تأثر الخدمات المقدمة إليهم، نتيجة موجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد خلال هذين اليومين.كذلك يعمل فريق خدمة العملاء على مدار الـ 24 ساعة لتلقى شكاوى العملاء على رقم 140، والعمل على حلها في أسرع وقت، وذلك بالتعاون مع فرق التدخل السريع والفرق الفنية.وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد انتظام خدمات الاتصالات فى مصر ومدى تأثرها بموجة الطقس السىء التي تشهدها البلاد، حيث تواصل السيد الوزير مع المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شركات الاتصالات تعمل على مدار اليوم ولمدة الـ72 ساعة القادمة لمتابعة تأثر شبكات المحمول والثابت بموجة الطقس السىء ومواجهة أى أعطال أو تأثر لخدمات الاتصالات، وأن مركز تلقى شكاوى المواطنين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل بكامل طاقته لتلقى الشكاوى.