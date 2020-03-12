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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط موظف بريد استولى على 3 ملايين جنيه من حساب مواطن

الخميس 12/مارس/2020 - 06:47 م
ضبط
ضبط
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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ألقى ضباط مباحث البريد بمنطقة وسط الدلتا في طنطا، اليوم، القبض على معاون مكتب بريد سابقًا وفراز بمنطقة بريد كفر الشيخ التابع لبريد كفر الشيخ، بعد تلاعبه واستيلائه على مبالغ مالية كبيرة من حساب جاري لمواطن خارج البلاد.

تلقى العميد طلعت عبد الهادي مفتش المباحث لمنطقة وسط الدلتا، إخطارا يفيد بمعلومات بقيام (ع م ع ر) 33 عاما مقيم القنطرة البيضا قسم أول كفر الشيخ ويعمل معاون مكتب بريد سابقا وفراز بمنطقة بريد كفر الشيخ التابع لبريد كفر الشيخ حاليا.

وبإجراء التحريات الأمنية تبين قيامه بالتلاعب والاستيلاء على مبالغ مالية من حساب جاري فضي باسم س ا ع الشنواني متواجد بالإمارات وذلك بإجمالي مبلغ 3 ملايين 975 ومضاف عليهم الفوائد بعد قيامه بتزوير توقيع صاحب الحساب مستغل وظيفته ولم يتم تسديدهم.

تم ضبطه وبمناقشته اعترف بالواقعة، وحرر محضر 388 أحوال فرع وأرسل المتهم إلى قسم كفر الشيخ لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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