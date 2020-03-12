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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جنيفر لوبيز تحدد معالم موضة طلاء الأظافر في 2020 (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 06:46 م
جينفر لوبيز
جينفر لوبيز
شيماء دهب
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أصبحت النجمة العالمية جينفر لوبيز مرجعا لكافة متابعينها عبر السوشيال ميديا حول العالم فهي تتبع روتين يومي للعناية ببشرتها وأظافرها ونفسها وتحرص على مشاركة هذا الروتين مع متابعيها.

ووفقًا لمجلة " فوج" قامت العالمية التي تبلغ من العمر 50 عامًا بالتعاون مع خبير الأظافر العالمي باتشيك لسنوات بعمل أشكال للأظافر مختلفة وبشكل عصري وبألوان مفضلة لدى جميع الفتيات.

وتنوعت أساليب رسم الأظافر عند جنيفر لوبيز ما بين أظافر فرساتشي، والفرنسية البراقة، والمعدنية، وقد شهد العام الماضي أشكالًا مثيرة للغاية.

وبالرغم من أنه لم يمر سوى أشهر قليلة على بداية العام الجديد إلا أن النجمة قررت ترسيخ موضة طلاء أظافر 2020 من خلال مشاركة الصور عبر صفحتها الرسمية "إنستجرام" وتنوعت اختياراتها ما بين الراقية والكلاسيكية واللوك الجريء.

يذكر أن العالمية جينفر لوبيز لديها 116 مليون متابع عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور "إنستجرام" ونشرت صورة يغلب عليها المكياج البسيط مع طلاء أظافر بدرجات النيون الأصفر على أظافرها بيضاوية الشكل.

وعلق فنان الأظافر، توم باتشيك والمسؤول عن الكثير من إطلالات أظافر لوبيز"قررنا إضفاء لمسة مختلفة على أظافر لوبيز هذه المرة، واستخدام درجات الأصفر اللامعة لتتماشى مع إطلالتها الجريئة من فرساتشي من أجل تسجيل عرضها، World of Dance".
جنيفر لوبيز تحدد معالم موضة طلاء الأظافر في 2020 (صور)
جنيفر لوبيز تحدد معالم موضة طلاء الأظافر في 2020 (صور)
جنيفر لوبيز تحدد معالم موضة طلاء الأظافر في 2020 (صور)
جنيفر لوبيز تحدد معالم موضة طلاء الأظافر في 2020 (صور)

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