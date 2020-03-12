«عمليات الري» تستعرض معدلات الأمطار

أولًا: محافظة جنوب سيناء

ثانيًا: محافظة البحر الأحمر

ثالثًا: محافظة شمال سيناء:

رابعًا: محافظة مطروح

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا عن حالة الطقس وتأثير سقوط الأمطار على مدن محافظات (جنوب سيناء – شمال سيناء – البحر الأحمر - مطروح) من غرفة العمليات المشكلة، لمتابعة سقوط الأمطار والسيول وتأثيرها على منشآت الحماية المنفذة وتجهيز كافة المعدات ومعدات الشركات العاملة في تنفيذ المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول لأي حالة طوارئ تنتج عن سقوط الأمطار، بالتنسيق مع كافةالجهات المعنية بتلك المدن على النحو التالي:سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على مدن شرم الشيخ ونويبع والطور ورأس سدر وأبو زنيمة وعيون موسى، واشتدت حدتها على مدينة سانت كاترين مما أدى لحدوث سيل خفيف بوادي فيران وتم استيعابه من خلال بحيرة (ب1) بوادي فيران وتم تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى للحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء وتم الإنتهاء من تنفيذها نهاية عام ٢٠١٩ بقيمة إجمالية للأعمال بلغت ٩٤١ مليون جنيه تحت إشراف قطاع المياه الجوفية.يذكر أنه فور تحسن الأحوال سيتم تشكيل لجان مشتركة للجهات المعنية بالمحافظة للمرور على منشآت الحماية من أخطار السيول للتأكد من سلامتها وتقدير كمية المياه التي تم حصادها وبحث أفضل الطرق لاستغلالها.سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على مدن سفاجا والقصير والغردقة ورأس غارب بمعدلات متوسطة الشدة على الزعفرانة والعين السخنة والسويس وسيتم تشكيل لجان مشتركة للجهات المعنية بالمحافظة فور تحسن الأحوال للمرور على منشآت الحماية من أخطار السيول للتأكد من سلامتها وتقدير كمية المياهالتي تم حصادها وبحث أفضل الطرق لاستغلالها، حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر نهاية عام ٢٠١٩ بقيمة إجمالية 431 مليون جنيه تحت إشراف قطاع المياه الجوفية.غيوم كثيفة وأتربة على معظم أنحاء المحافظة والوضع مستقر حتى الآن.سقوط أمطار متوسطة الشدة مستمرة منذ صباح اليوم على واحة سيوة، وتم حصاد مياه الأمطار من خلال ملئ الخزانات الخرسانية المنشأه بجوار الآبار الجوفية لغرض توزيع مياه الآبار الجوفية، وتم إصدار تعليمات بوقف تشغيل الآبار الجوفية لحين الاستفادة من مياه الأمطار التي تم حصادها.كما أن الوضع مستقر حاليًا وجار المتابعة المستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.