رسالتان من السيسى إلى الاتحاد الأوروبى بشأن سد النهضة

سلم وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، رسالتين موجّهتين من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى كل من رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن آخر التطورات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، بأن الوزير شكري أعرب - خلال اللقاء - عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تقوم على التعاون البناء لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي ودعم الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن اللقاء شهد نقاشًا - أيضًا - حول سُبل مواجهة التحديات التي تحظى باهتمام الجانبين المصري والأوروبي، وعلى رأسها قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد "بوريل" تقدير الاتحاد الأوروبي لدور مصر الداعم للاستقرار بالمنطقة، منوهًا بالأهمية التي يوليها الجانب الأوروبي لتطوير الشراكة مع مصر في المجالات المختلفة.وعلى جانب آخر، قال متحدث الخارجية، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العديد من قضايا المنطقة، خاصة فيما يتعلق بآخر مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط.وأشار المتحدث إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة إزاء جميع مجالات التعاون المشتركة وسائر الملفات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.