النمسا: لن نقبل لاجئين من اليونان وسنغلق طريق غرب البلقان

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أن هناك تنسيقا مع المجر ودول البلقان في مواجهة أزمة اللاجئين، خاصة من خلال غلق طريق غرب البلقان أمام المهاجرين.وقال وزير الداخلية في تعقيب له، اليوم الخميس: ردا على "طلب عاجل" من البرلمان قدمه حزب الحرية - إن هناك تراجع في عدد اللاجئين عن العام السابق، لافتا إلى تلقي الداخلية 2608، طلبات لجوء في النمسا في الشهرين الأولين من العام الجاري، وهو أقل بحوالي 700 طلب مقارنة مع الفترة المماثلة في عام 2019.وأضاف الوزير، أنه يتفق مع حزب الحرية في رفض استقبال الأطفال والنساء من مخيمات اللاجئين المكتظة في اليونان.وقال نيهمر: إن هذا لن يحدث في ظل أي ظروف، مشيرا إلى أن تجار ومهربي البشر المجرمون ينتظرون مثل هذه الإشارة فقط، معتبرا أن النوايا الحسنة النية ستؤدي إلى النتيجة المعاكسة وتعرض المزيد من الأطفال والنساء للخطر.وشدد الوزير على أن المشاركة في برامج إعادة التوطين للاجئين لن يتم التخطيط لها حاليًا.