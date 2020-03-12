البنتاجون: كل الخيارات مطروحة بعد مقتل أمريكيين بالعراق

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بعد الهجوم الصاروخي في العراق الذي أسفر عن مقتل جندي بريطاني وجنديين أمريكيين.وشدد وزير الدفاع الأمريكي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، على أن ميليشيات تدعمها إيران تقف وراء هذا الهجوم.وقال إسبر: إن هذا الهجوم - الذي شنته جماعات مسلحة مدعومة من إيران - تضمن نيرانا متعددة غير مباشرة انطلقت من منصة ثابتة واستهدف بوضوح قوات التحالف والقوات الشريكة في معسكر التاجي.وأكد أن بلاده لن تتساهل مع الهجمات على الشعب الأمريكي ومصالحه وكذلك حلفاء الولايات المتحدة.