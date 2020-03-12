اللقطات الأولى للحظة تصادم قطارى إمبابة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، من موقع تصادم قطارين في منطقة إمبابة، اليوم، بعد وصول رجال الإنقاذ.وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بتصادم قطارين في منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية لفحص البلاغ.وأكد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات صحفية، أنه تم الدفع بـ17 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وأن حادث التصادم أسفر عن 13 مصابًا ولا وفيات حتى الآن.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نقل جميع المصابين في حادث تصادم القطارين، إلى مستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكك الحديدية، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات.