السعودية تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة التاجى بالعراق

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابى الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالى العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد التحالف الدولى.وجددت وزارة الخارجية السعودية فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، موقف المملكة الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوى الضحايا ودولهم، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.