إصابة السكرتير الصحفى للرئيس البرازيلى بفيروس كورونا

أفادت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، اليوم الخميس، بأن "فابيو واجنجارتن" السكرتير الصحفي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما أثبتت نتائج الاختبارات إيجابية حالته.وأضافت (سي.إن.إن.) أن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي بولسونارو تخضع للرعاية، ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد في هذا الصدد.يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ أكثر من 114 ألف شخص وتوفي أكثر من 4 آلاف بسببه.