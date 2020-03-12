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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد انسداد البالوعات.. شوارع بطنطا تغرق في مياه الأمطار (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 06:00 م
الأمطار
الأمطار
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهدت عدة مناطق بمدينة طنطا، غرق شوارعها الرئيسية بمياه الأمطار نتيجة انسداد بالوعات الصرف الصحي التي تقوم بتصريف المياه، وهو ما تسبب في زيادة منسوب المياه وتراكمها في شارع البحر الرئيسي والنادي والنحاس والشوارع المحيطة.

وطالب المواطنون، بسرعة تدخل الأجهزة التنفيذية للتغلب على المشكلة بجانب مشكلة انقطاع المياه لفترات طويلة نتيجة سوء الطقس.

وكانت محافظة الغربية، شهدت منذ الصباح الباكر حتي الآن موجه من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة.

وتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، عددا من المراكز لمتابعة أعمال شفط المياه من الشوارع.

وأكد محافظ الغربية، أن جميع أجهزة المحافظة تتعامل بجدية تامة مع مواجهة موجة الطقس السئ، مشيرا إلى التنسيق التام بين الأحياء والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

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