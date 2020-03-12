مستشار رئيس الوزراء: لا وفيات فى حادث قطارى إمبابة

أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه لا حالات وفاة حتى الآن بشأن حادث تصادم قطاري إمبابة.وأضاف في منشور له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عدد المصابين قليل، وتم نقلهم إلى المستشفيات.وأشار إلى أن وزارتي النقل والصحة ستصدران بيانات تفصيلية بالموقف خلال دقائق معدودة.وانتهى تدوينته بالدعاء قائلا: حمى الله مصر من كل مكروه.