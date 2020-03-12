«الصحة»: لا وفيات في حادث قطارى إمبابة و13 مصابًا حتى الآن
الخميس 12/مارس/2020 - 05:49 م
أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 13 في حادث تصادم قطاري سوهاج وأسوان في إمبابة، مؤكدًا عدم وجود وفيات.
وأوضح في بيان رسمي، أن هناك تنسيقا تاما مع وزارة النقل يجرى حاليا، مشيرا إلى أن الإصابات بسيطة ومتوسطة «كدمات».
وأكد إرسال ١٧ سيارة إسعاف لموقع الحادث، وقال «مجاهد»، إن الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف متواجد في مكان الحادث بتعليمات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
ونوه المتحدث الرسمي للصحة، ان الحادث وقع أسفل كوبري مدرسة الصنايع بإمبابة روض الفرج.
ونوه المتحدث الرسمي للصحة، ان الحادث وقع أسفل كوبري مدرسة الصنايع بإمبابة روض الفرج.