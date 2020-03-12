«الصحة»: لا وفيات في حادث قطارى إمبابة و13 مصابًا حتى الآن

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 13 في حادث تصادم قطاري سوهاج وأسوان في إمبابة، مؤكدًا عدم وجود وفيات.





وأوضح في بيان رسمي، أن هناك تنسيقا تاما مع وزارة النقل يجرى حاليا، مشيرا إلى أن الإصابات بسيطة ومتوسطة «كدمات».



