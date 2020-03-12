وزيرة التضامن: تسجيل حالتى وفاة بسبب الأحوال الجوية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الخسائر التي تسببت بها الأحوال الجوية السيئة تتركز في الوادي الجديد، وسوهاج وقنا والغربية.وأكدت خلال لقائها المباشر مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه إلى الآن يوجد حالتين وفاة فقط، إحداهما توفيت نتيجة صعق كهرباء والأخرى انهيار سقف منزل لأحد أفراد الأسرة.وأوضحت أنه يتم توفير الدعم والتنبيه على الأسر بآليات الحماية الواجبة، ولدينا مشاركة مع جمعيات أهلية كثيرة لتقدم الأغذية والبطاطين والدعم في القرى لأنها الأكثر ضررًا نتيجة لبنيتها التحتية الأضعف من المدن، والدعم لا يكون خلال الــ 72 ساعة فقط، ولكن نكون موجودين ونعوض الأسر التي تضررت من خلال إعادة ترميم الأسقف والمنازل ونعوض الأسر التي فقدت أصولها الإنتاجية ونعوض الأسر التي فقدت أرواح وندعوا ألا يكون هناك خسارة في الأرواح لأن أي خسارة تعوض إلا خسارة الأرواح.وتابعت، الجمعيات الأهلية أكثر ما يميزها هو تزويدها للمواطنين في القرى تغذية سريعة وكذلك نقل الأسر المتضررة، وتوفر سيولة مادية لبعض الأسر، والجمعيات الأهلية هي شريك مع وزارة التضامن وعلاقتنا تزداد لأنه يتم التعاون معها سلفًا قبل حدوث الأزمة، مثل الخطة التنسيق الذي يتم بيننا وبين الهلال الأحمر ليكون هناك خرائط موجودة لكثافة الأمطار وكل أنواع الدعم من تقديم خدمات طبية وسريعة وبعد الأحداث توفير كافة الدعم للأسر.وأشارت إلى أن أهم ما يميز هذه الحكومة التنسيق مع الوزارات الزراعة والري، وهذا بتوجيهات الرئيس والتنسيق دوري بينا وبين الوزراء والمحافظين والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لدينا أكثر من لقاء في الأيام السابقة، ويعيش مسئولية اجتماعية ويزودنا بالدعم إذا لزم الأمر والمؤسسات الدينية لها وجود ودور كبير.