وفاة طفل سقط عليه حائط قديم بسوهاج

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف العام، مصرعه، قبل قليل، بقرية الصوامعة شرق النيل التابعة لمركز ومدينة أخميم، إثر سقوط حائط قديم عليه، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التى ضربت محافظة سوهاج، وتمكنت وحدة الإنقاذ البري من انتشال الجثة ونقلها لمستشفى سوهاج العام.تلقى اللواء حسن محمود، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ من العميد محمد سامى، مأمور مرك، بمصرع الطفل "مصطفى شعبان على خلف" 4 سنوات ونصف، إثر انهيار حائط مبني قديم بقرية الصوامعة شرق النيل.وانتقلت قوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثة من أسفل الأنقاض، وتبين انهيار حائط أحد المنازل القديمة، وأثناء مرور الطفل المذكور سقط عليه بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى سوهاج العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.