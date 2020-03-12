رمضان عبدالرازق: من السنة ألا يذهب المريض فى البرد إلى المسجد

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إنه من السنة ألا يذهب المريض بالبرد أو أي مرض معدي إلى المسجد، حتى لا يؤذي أحدًا، وليس عليه حرج، وإنما يأخذ أجر وثواب إذا صلى في بيته بنية عدم أذى المصلين.وأضاف الشيخ عبدالرازق، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المريض لا يذهب إلى المسجد وله الأجر والثواب، مردفًا: "النبي قال من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا، مجرد رائحة، فما بال المرض".وكانت دار الإفتاء المصرية ذكرت أن الشرع الشريف أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.وأوضحت الدار، في بيانها، الخميس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ الحجر الصحي وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة بقوله في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه».