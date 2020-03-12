سقوط شقيقين من الطابق الرابع وإصابة عامل أثناء شفط المياه بالمنوفية

استقبل مستشفى الباجور المركزي بمحافظة المنوفية، شقيقين من قرية الغنامية بمركز الباجور، مصابين بإصابات بالغة نتيجة سقوطهما من الطابق الرابع بمنزلهما أثناء قيامهم بكسح المياه من أعلى سطح المنزل.وتلقى اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد جلال مأمور مركز الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور المركزي كلًا من "س، ع " 28 عامًا و"ش، ع" 17 عامًا من قرية الغنامية دائرة المركز، بعد سقوطهما من أعلى منزلهما أثناء كسح مياه الأمطار، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.وتعرض عامل بمجلس مدينة الباجور لحادث تصادم أثناء قيامه بشفط مياه الأمطار بالطريق العام، وقام نائب محافظ المنوفية بزيارته، ووجه مدير المستشفي بعمل كل الفحوصات والأشعة اللازمة له، وكلف بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة.