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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الصوم والاستعداد للسماء.. كلمة الأنبا باخوميوس بالعدد الجديد لمجلة الكرازة

الخميس 12/مارس/2020 - 05:23 م
الأنبا باخوميوس
الأنبا باخوميوس
ماريان رسمى
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وضع الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، كلمة جديدة بعدد الكرازة، تحت عنوان "الصوم والاستعداد للسماء".

وأوضح الأنبا باخوميوس، خلال كلمته أنه من خلال صلوات الأجبية هناك عدة حقائق تساعد الإنسان على الاستعداد لملاقاة الله.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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