الصوم والاستعداد للسماء.. كلمة الأنبا باخوميوس بالعدد الجديد لمجلة الكرازة
الخميس 12/مارس/2020 - 05:23 م
ماريان رسمىطباعة
وضع الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، كلمة جديدة بعدد الكرازة، تحت عنوان "الصوم والاستعداد للسماء".
وأوضح الأنبا باخوميوس، خلال كلمته أنه من خلال صلوات الأجبية هناك عدة حقائق تساعد الإنسان على الاستعداد لملاقاة الله.
يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وأوضح الأنبا باخوميوس، خلال كلمته أنه من خلال صلوات الأجبية هناك عدة حقائق تساعد الإنسان على الاستعداد لملاقاة الله.
يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.