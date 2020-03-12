الأرصاد تحذر من طقس غدا الجمعة: سيول وعواصف ترابية

قالت إيمان شاكر، مديرة الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الجمعة سيكون مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.وأكدت إيمان استمرار سقوط الأمطار غدًا، وأن الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب سيناء سيكون مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، فيما تتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية وتصل إلى حد السيول، أما بالنسبة لجنوب الصعيد فيشهد طقسا معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلًا، فيما تتساقط الأمطار الرعدية وتصل إلى حد السيول والرياح المثيرة للأتربة التي تصل لحد العاصفة.