«ادخل إلى مخدعك».. صدور أحدث مؤلفات البابا تواضروس

صدر عن البطريركية الأرثوذكسية بالقاهرة، أحدث مؤلفات قداسة البابا تواضروس الثاني، والذي حمل عنوان "ادخل إلى مخدعك" ليشمل ستة أبواب: "الصلاة قوتنا، الصوم توبتنا، الصدقة محبتنا، الصليب خلاصنا، القيامة فرحتنا، الحب وجودنا".الأبواب وضعها البابا تواضروس لتمثل ركائز وقوام الكيان الروحي لمسيرة الإنسان خلال فترة الصوم المقدس التي هي أغنى فترات السنة كنسيًا وكتابيًا وطقسيًا وروحيًا، من خلال التأمل والدراسة للإصحاحين (متي٦)، وهو ما يعرف باصحاح الصوم إذ يُقرأ في إنجيل أحد الرفاع والأحد الأول من الصوم، وأيضًا (١كورنثوس١٥)، وهو أصحاح القيامة المجيد.هذا ويتوفر الكتاب الذي يعد المؤلف ٢٦ لقداسة البابا بمكتبة دير مارمينا وكل المكتبات المسيحية، وسبق لمطبعة "دير مارمينا مريوط" نشر ما يقرب من خمسة وعشرين كتابًا لقداسته.