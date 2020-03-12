أذربيجان تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»

قال مركز إدارة أزمات الطوارئ في أذربيجان، اليوم الخميس، إن امرأة أذرية وضعت في الحجر الصحي بعد عودتها من إيران توفيت بفيروس كورونا لتسجل البلاد بذلك أول حالة وفاة بالمرض.وأعلنت السلطات في أذربيجان، الجمعة الماضية، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).