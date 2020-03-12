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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل أوقاف كفر الشيخ يُشدد على رفع مياه الأمطار من أسطح المساجد

الخميس 12/مارس/2020 - 05:20 م
الشيخ سعد إبراهيم
الشيخ سعد إبراهيم الفقى
مصطفى عنز
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أصدر الشيخ سعد إبراهيم الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، تعليماته إلى الأئمة بضرورة التواجد غدًا الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا بالمساجد، لمتابعة أعمال النظافة، وتنظيف الأسطح، وإزالة مياه الأمطار المُتراكمة، ومُشاركة روّاد المسجد فى تهيئة المساجد لصلاة الجمعة.

كما شدّد "الفقى"، على الخطباء بدائرة محافظة كفر الشيخ، بالالتزام بالوقت المُحدد لخطبة الجمعة؛ بما لا يزيد على ربع ساعة، مؤكدًا أن موقع وزارة الأوقاف هو المصدر الصحيح لتوجيهات الوزارة.

وطالب "الفقى"، جميع مديرى الإدارات، بمتابعة نظافة دورات المياه وأماكن الوضوء، بكافة المساجد، وتطهيرها بصفة مُستمرة، وفتح جميع الشبابيك والنوافذ، لمزيد من التهوية، مع تواجد جميع الأئمة بمساجدهم خلال ساعات العمل الرسمية.

وشهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة، وحركة شديدة للرياح الباردة، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من القرى، وتراكم المياه فى الشوارع والميادين العامة، وسجلت درجات الحرارة 18 درجة مئوية، وسرعة الرياح 21 كم فى الساعة.

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