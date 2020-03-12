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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» بكفر الدوار يزور الإدارة الزراعية لبحث مشاكل الفلاحين

الخميس 12/مارس/2020 - 05:20 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
إسلام نصير
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زار وفد حزب المصريين الأحرار بمركز كفر الدوار، بقيادة أمين الحزب بالمركز عبدالناصر نعيم، وأمين التنظيم عبده الفرلي، رافقهم عدد من أعضاء هيئة المكتب إلى الإدارة الزراعية بكفر الدوار للوقوف على أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الفلاحين والمزارعين في محاولة لتذليل العقبات أمامهم.

وخلال الزيارة أعرب أمين الحزب بكفرالدوار عن شكره لمدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار للجهود المبذولة، وسلمه درع الحزب.
ناقش اللقاء المشاكل وآليات حلها وضرورة العمل على زيادة الرقعة الزراعية داخل كفر الدوار.

وفى سياق آخر؛ تلبية لدعوة شباب المركز حضر وفد الحزب مسرحية ٨ حارة يوتوبيا تحت رعاية رئيس مجلس مدينة كفر الدوار ومدير مركز شباب كفر الدوار بمسرح مدرسة صلاح سالم الثانوية بنين.

وترأس الوفد عبدالناصر نعيم أمين حزب المصريين الأحرار بكفر الدوار، وأمين تنظيم الحزب بكفر الدوار عبده الفرلي، ومحمود حسن شلبي مسئول اللجنة القانونية، وحسام حسن الملاح أمين شباب الحزب بكفر الدوار.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة المهندس محمد سعد سلامة أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة، وأحمد حمودة أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، بضرورة تفعيل دور الحزب والتواصل مع المسئولين التنفيذيين.

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