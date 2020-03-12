جنرال أمريكى يحث «طالبان» بتخفيض هجماتها فى أفغانستان

قال جنرال أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن حركة طالبان الأفغانية يتعين عليها أن تقلص بشكل كبير عدد الهجمات التي تنفذها، بعد الاتفاق الذي وقعته مع الولايات المتحدة هذا الشهر.وقال الجنرال كينيث ماكينزي من مشاة البحرية، والذي يرأس القيادة المركزية للجيش الأمريكي خلال جلسة في مجلس الشيوخ: "لن أعتبر ما تقوم به طالبان متسقا مع أي مسار للمضي قدما نحو اتفاق نهائي مع حكومة أفغانستان الراهنة".