الحكومة تقدم تعويضات مالية للمتضررين من حالة الطقس

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تتابع من غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصري تداعيات الطقس السيئ، وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتعويض المضارين.وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن الوزارة تصرف مساعدات مالية (دفعة واحدة) في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة حال تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث، مثل (حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات... الخ).وأضافت، أن هذه المساعدات تصرف فى حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة غير المؤمن عليها.وأوضحت الوزيرة، أن المستندات المطلوبة لاستحقاق التعويض هي: شهادة وفاة للمتوفين بسبب الطقس السيئ، ومحضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه، أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة، إلى جانب تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم، وتقرير هندسى فى حالة الانهيارات المنزلية، أما حال وقوع خسائر في الأراضي الزراعية فينبغي إحضار تقرير زراعي أو بيطرى في حالة نفوق ماشية، إلى جانب بطاقات الرقم القومي، ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.وحول إجراءات الحصول على التعويض، قالت الوزيرة: "ينبغي للمضار التقدم لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث فى خلال (60) يومًا من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقة به المستندات المؤيدة والتي سبق ذكرها".