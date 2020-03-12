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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مترو الأنفاق: إيقاف حركة الخط الأول بين محطتى الشهداء والمرج الجديدة

الخميس 12/مارس/2020 - 04:41 م
المترو
المترو
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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إيقاف حركة قطارات الخط الأول من الشهداء حتى المرج الجديدة بسبب سوء الطقس، مع استمرار الحركة من الشهداء حتى حلوان، واستمرار حركة قطارات الخطين الثانى والثالث.

وقال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، فى بيان صحفى، أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة اى اعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتنا و أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بأنتظام فى الاتجاهين .
وكان الخط الأول شهد صباح اليوم عطل مفاجئ بسبب قطع التيار بالشبكة الكهربائية بين محطتى طرة الأسمنت، وثكنات المعادي نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية، قبل أن تعلن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن انتظام حركة القطارات فى الاتجاهين حلوان - المرج الجديدة وذلك بعد إصلاح
وتعرضت مصر على مدار الساعات القليلة الماضية، حالة من الطقس السيئ، بسبب تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح محملة بالأتربة.

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