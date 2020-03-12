الأمطار الرعدية تضرب بورسعيد (صور)

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، سقوط أمطار رعدية غزيرة على كافة الأحياء، يصاحبها أصوات الرعد العالية وأضواء البرق في سماء المدينة.وصاحب الأمطار الرعدية انخفاض في درجات الحرارة، ورياح متوسطة، وارتفاع بأمواج البحر، في الوقت الذي يترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غرفة عمليات المحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة، موجها بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه في مختلف الأحياء لسحب تجمعات مياه الأمطار.وكانت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قد رفعت حالة الطوارئ بموانئ القطاع الشمالي خاصة في شرق وغرب بورسعيد، ويتواجد مركزا للعمليات لمتابعة الموقف مكون من الإدارة الهندسية والحركة والأمن وذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والجهات المعنية، كما يتم عمل ورديات من المهندسين والفنيين للمتابعة المستمرة لأية طوارئ قد تحدث، في الوقت الذي انتظمت حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس وواصل مينائي غرب وشرق المحافظة تسجيل دخول وخروج السفن وعمليات الشحن والتفريغ بصورة طبيعية.