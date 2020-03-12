«مياه الأقصر» تعلن حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، استمرار إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى مراكز المحافظة، وذلك للتدخل السريع من قبل الشركة فى حال سقوط أمطار غزيرة.وأوضح أنه تم تجهيز عدد 42 سيارة معدة ومهيئة لأعمال رفع وشفط المياه تتضمن 21 سيارة كسح، 7 سيارات مدمج، 4 سيارات مياه شرب، 6 لوادر حفار، 2 لودر زاحف، 2 كباش، وتم التأكد من توزيعها لتغطية المحافظة بالكامل، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وفقا للمناطق الأكثر تأثرا بالعاصفة.وأكد رئيس الشركة تكثيف عدد الأفراد بالورديات وتوفير وسائل الأمان والسلامة المهنية لهم.وكان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد وجه بفحص مولدات الديزل ومتابعة مديرى إدارات الصرف الصحي ومياه الشرب للصيانة والتشغيل للمحطات والمولدات والمحولات الكهربائية لضمان الجاهزية والاستعداد لغرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥ للتعامل السريع مع شكاوى المواطنين وفحص أجهزة اللاسلكي والاتصال بها.