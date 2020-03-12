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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هبوط أرضي بطريق كفر الدوار أبو المطامير بالبحيرة (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 04:33 م
هبوط أرضي
هبوط أرضي
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شهد طريق "كفر الدوار - أبو المطامير" بنطاق منطقة الوكيل بمحافظة البحيرة، هبوط أرضي مفاجئ نتيجة الطقس السيئ مما أدى إلى كسر سحارة الصرف الزراعي المارة أسفل الطريق، مما أدى إلى هبوط وكسر بالطريق بطول قطري ٩ متر، وعمق أكثر من 2 متر.

على الفور انتقل اللواء أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، يرافقه العقيد وسيم علي نائب المستشار العسكري للقطاع الشمالي، لمتابعة الأعمال الجارية والتعامل مع الهبوط الأرضي بالطريق المشار إليه بحضور كافة الجهات المعنية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار أعمال كسح مياه الأمطار بمراكز المحافظة، ورفع درجة التأهب والاستعداد للحد من الموجة المتوقع أن تشهد ذروتها بعد ظهر اليوم موضحا أنه مع بداية سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة منذ الأمس إنتشرت على الفور جميع الوحدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري، ورفع تراكمات المياة بكافة المراكز والمدن بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه، والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، وفقًا للخطط الموضوعة مسبقا.
كفر الدوار
البحيرة
كفر الدوار
البحيرة

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