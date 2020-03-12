ندوة توعية عن مخاطر «كورونا» في بورسعيد

نظمت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة محمد ناجى، من خلال لجنة الشرق الفرعية، ندوة توعية عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.ووجه القبطان محمد أبو حشيش رئيس لجنة الشرق، الشكر للحضور، مؤكدًا أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على الفيروس المستجد وطرق الوقاية منه.تحدث خلال الندوة نخبة من المتخصصين، ضمت الدكتور مصطفى السعيد أخصائي طب الأطفال ونقيب الأطباء، والدكتورة مروة حلاوة مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور أحمد غريب مدير الرقابة بصيدليات حلمي.وكرمت اللجنة في ختام الندوة التي أقيمت في قاعة مكتبة مصر العامة، المحاضرين ورموز الوفد في بورسعيد ومنحتهم دروعا تقديرا لدورهم الكبير والمتميز في الحياة السياسية، كما تم توزيع المطهرات والإرشادات الوقائية على الحضور.