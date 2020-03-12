كوريا الجنوبية والصين تبحثان سبل التصدي لكورونا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية والصين ستعقدان مؤتمرًا بالفيديو غدًا الجمعة، حول بحث سبل التعاون المحتملة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الجانبين يتبادلان خبرتهما في مواجهة تفشي المرض، وسبل وقف انتشاره بصورة مشتركة.يأتي الاجتماع المرتقب بعد أن اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إن" ونظيره الصيني "شي جين بينج" على تعزيز التعاون في مواجهة الفيروس الجديد خلال اتصال هاتفية الشهر الماضي.وأوضحت الخارجية الكورية الجنوبية، أن المسؤولين من المنظمات الحكومية ذات الصلة -مثل وزارة الصحة والمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض- سيشاركون في المناقشات.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أن تفشي الفيروس أصبح وباءً عالميًا، حيث تزداد أعداد الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء العالم.واعتبارًا من منتصف ليل أمس الأربعاء، أكدت كوريا الجنوبية وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لديها إلى 7،869 حالة من بينها 66 حالة وفاة.