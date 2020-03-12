رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأرصاد تكشف موعد انتهاء ذروة الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 04:31 م
طقس
طقس
سناء إسماعيل
طباعة
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار غزارة الأمطار والسحب الرعدية، والتي تمتد إلى سيناء وتصل إلى السيول في هذه المناطق.

وأضاف خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن نشاط الرياح مستمر اليوم وغدًا ومتوقع استمراره حتى مساء الجمعة وذروة موجة الطقس السيئة خلال الساعات المقبلة وحتى مساء الجمعة، وتخف حدتها يوم السبت، وتنعدم فرص سقوط الأمطار تمامًا مساء يوم السبت.

وأكد أن الطبيعة الجغرافية لمحافظة الوادي الجديد، تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، ومتوقع خلال الساعات المقبلة زيادة سرعة الرياح، بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار يقلل من سرعة الرياح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الاتصالات» تحذر المواطنين من أبراج المحمول وكبائن التليفون أثناء الأمطار

بورصة الدواجن .. أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-3-2020 في الأسواق

تعليق الأنشطة المدرسية.. 5 قرارات من «التعليم» لمواجهة «كورونا»

شعراوى: انهيار منازل و3 وفيات خسائر الأمطار حتى الآن

الصور

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

image description

الحماية المدنية تتأكد من سلامة صناديق الكهرباء بالدقي

image description

الرياح تقتلع الأشجار وأعمدة الإنارة بأسيوط (صور)

image description

الأمطار والطقس السيئ يحولان الغربية لمدن خاوية (صور )

image description

سموحة يُسقط الأهلي في أول تعادل بالدوري (صور)

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الاتصالات» تحذر المواطنين من أبراج المحمول وكبائن التليفون أثناء الأمطار

القصة الكاملة لمقتل عريس ضربا على يد أهل زوجته في طلخا

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

الحماية المدنية تتأكد من سلامة صناديق الكهرباء بالدقي

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

فرنسا تغلق صالة بمطار شارل ديجول

تعليق جميع مباريات دورى كرة القدم فى إسبانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

إرجاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب لوقت لاحق بسبب سوء الطقس

غزل وحنين في قصائد شعراء سوريا احتفالًا باليوم العالمي للشعر

اتحاد كتاب الأردن يحتفي بإصدار «أيا روحًا تجملني»

«لابس مزيكا» ديوان جمال فتحي الأحد القادم بمنتدى الشعر المصري