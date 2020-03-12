الأرصاد تكشف موعد انتهاء ذروة الطقس السيئ

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار غزارة الأمطار والسحب الرعدية، والتي تمتد إلى سيناء وتصل إلى السيول في هذه المناطق.وأضاف خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن نشاط الرياح مستمر اليوم وغدًا ومتوقع استمراره حتى مساء الجمعة وذروة موجة الطقس السيئة خلال الساعات المقبلة وحتى مساء الجمعة، وتخف حدتها يوم السبت، وتنعدم فرص سقوط الأمطار تمامًا مساء يوم السبت.وأكد أن الطبيعة الجغرافية لمحافظة الوادي الجديد، تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، ومتوقع خلال الساعات المقبلة زيادة سرعة الرياح، بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار يقلل من سرعة الرياح.