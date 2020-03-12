الرياح تتسبب في سقوط لافتات للترويج السياحي في الأقصر (صور)

تسببت شدة سرعة الرياح، اليوم الخميس، في سقوط عدد من اللافتات كبيرة الحجم، المستخدمة في الترويج السياحي لمدينة الأقصر، بمنطقة كورنيش النيل، دون وقوع أية إصابات.وعلى الفور توجهت حملة لإعادة تركيب اللافتات، وتم إعادة رفعها مجددً، عقب سقوطها بوقت قصير.وفي سياق متصل أعلن محسن الشامي مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بالأقصر، أنه تم غلق مطار الأقصر الدولي وتغيير مسار كافة رحلات الطيران المقرر هبوطها بمطار الأقصر اليوم، لتهبط بمطار الغردقة وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية.وأوضح "الشامي" أنه تم غلق الطريق الصحراوي الغربي والشرقي ما بين الأقصر وقنا، وفقًا لقرارات السلطات المختصة، وذلك لحين تحسن الرؤية وهدوء العاصفة الترابية.وتهيب محافظة الأقصر بقائدي السيارات الالتزام بكافة القواعد المرورية على الطرق داخل المحافظة لضمان سلامة الأرواح وعدم وقوع أي حوادث على الطرق.