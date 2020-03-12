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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية: جولات مستمرة لحين انتهاء حالة الطقس الشديدة

الخميس 12/مارس/2020 - 04:28 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أحمد عاشور
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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدار الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات وكسح مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية، مؤكدا أنه سيقوم بجولات مستمرة بجميع أنحاء المحافظة، لمتابعة قيام كافة الجهات المختلفة بأعمالها، لحين الانتهاء من الحالة الشديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ مساء أمس.

وفي هذا الصدد تابع العميد فادي وديع رئيس حي وسط أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تم المرور على طريق الحرية، وطريق الكورنيش بطول حدود الحي، وأنفاق المشاة (الإبراهيمية، كامب شيزار، الشاطبي والسلسلة)، وكذا شارع قنال السويس، وطريق كارفور، وطريق الموقف الجديد، ومحطة مصر، ومحطة الرمل، وأسفل الكباري والأنفاق (الإبراهيمية، منشا، ميدان حساب، وأنفاق عبد المنعم رياض ٢،١بشارع قنال السويس).

كما تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق ميدانيًا أعمال تصريف مياه الأمطار بالشوارع نطاق الحي وكسحها منذ صباح باكر اليوم، ووجهت كافة الإدارات المعنية والتنفيذية بالحي بمتابعة كافة تداعيات النوة الحالية والتواصل مع شركة الصرف الصحي أولا بأول منعا لتجمع مياه الأمطار بالشوارع والتأكد من وجود سيارات الصرف الصحي متمركزة بأماكن تجمعات المياه.

على الصعيد ذاته تابع حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول عمليات شفط مياه الأمطار بالتعاون مع شركة الصرف الصحى وذلك بشارع بن عقيل بدربالة وشارع مصطفى كامل، وبالنطاق القبلي البحري بنطاق الحي، للتأكد من سيولة الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتفقد محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان أعمال تصريف المياه ومنع وجود تجمعات لمياه الأمطار على مدار اليوم، وذلك بمدخل ومخرج طريق الكافورى، والثروة السمكية، وطريق استاد الجيش عند الدفاع الجوى، وطريق الكينج بحرى السكة الحديد، والناصرية القديمة.

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