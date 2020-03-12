مُسن يلقى مصرعه صعقًا بالكهرباء في المنوفية

لقى مسن يدعى "حسن.ا.ا" مصرعه في قرية صنصفط التابعة لمركز منوف محافظة المنوفية، صعقًا بالكهرباء بسبب عمود إنارة بالقرية، بسبب موجة الطقس السيئ الذي ضرب محافظة المنوفية.وتلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز منوف، بوفاة مسن يبلغ 60 عاما، إثر إصابته بصعق كهربائي لملامسته أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.وبالانتقال والفحص وسماع أقوال شهود عيان بالقرية تبين قيام المجني عليه بلمس عمود إنارة أثناء سيره بالطريق ما أدى لمصرعه في الحالوأكد مصدر طبي بمديرية الصحة في المنوفية، أن أسرة المتوفى رفضت نقله إلى المستشفى بعد التأكد من وفاته، مؤكدا أنه جرى إخطار النيابة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التصريح بدفن الجثة.