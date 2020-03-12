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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتفقد الشوارع أثناء النوة

الخميس 12/مارس/2020 - 04:23 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام فهمي
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تحركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، في جولة ميدانية تفقدت عددًا من المناطق بمدينة دمياط لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

حيث رافقها خلالها إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، وأ. حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأ. محمد عجم، مدير إدارة المتابعة، وم. محمد كيوان، مدير إدارة المركبات بالديوان العام.

واطمأنت المحافظ على انتظام عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع وتواجد المعدات اللازمة لإنهاء تلك المهام والانتشار المكثف لرجال الوحدة المحلية وفرق العمل التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما وجهت باستمرار تنفيذ تلك الأعمال والتعامل الفورى مع أي مشكلة قد تطرأ خلال هذه الفترة.

الجدير بالذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة، منذ مساء أمس، وذلك بعد ورود التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ اعتبارا من اليوم الخميس حتى السبت المقبل.

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