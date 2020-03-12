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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة الأزهر: تشكيل غرفة عمليات طارئة بالمستشفيات لمواجهة «كورونا»

الخميس 12/مارس/2020 - 04:22 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أ.ش.أ
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قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تشكيل غرفة عمليات طارئة بقطاع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى بفروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم ومرافقها التعليمية والطبية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحته، وذلك في إطار الحرص على الصحة العامة لجميع المواطنين ومنسوبي الجامعة وتأكيدا على دور جامعة الأزهر نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذكرت الجامعة، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تأتى طبقًا لتوصيات لجنة القطاع الطبي بجامعة الأزهر، ولجنة خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن مستشفيات الجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة للمستشفى التخصصي بمدينة نصر، على أهبة الاستعداد في إطار خطة الدولة وطبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومتابعة تنفيذ خطة الجامعة الوقائية لمكافحة الفيروس، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الإدارة الطبية والمستشفيات الجامعية التابعة لها، لمواجهة أي حالات إصابة بالفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الجامعة دشنت حملات توعية بجميع الكليات بالقاهرة والأقاليم مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 8 فبراير الماضي، مما يؤكد جاهزية الجامعة لمثل هذه الأمور الطارئة، كما تم البدء في إجراءات تطهير المنشآت الجامعية والمدن الجامعية وتعقيمها أولا بأول في ضوء رؤية الجامعة وكلياتها بالقاهرة والأقاليم.

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