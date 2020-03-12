جامعة الأزهر: تشكيل غرفة عمليات طارئة بالمستشفيات لمواجهة «كورونا»

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تشكيل غرفة عمليات طارئة بقطاع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى بفروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم ومرافقها التعليمية والطبية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحته، وذلك في إطار الحرص على الصحة العامة لجميع المواطنين ومنسوبي الجامعة وتأكيدا على دور جامعة الأزهر نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وذكرت الجامعة، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تأتى طبقًا لتوصيات لجنة القطاع الطبي بجامعة الأزهر، ولجنة خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن مستشفيات الجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة للمستشفى التخصصي بمدينة نصر، على أهبة الاستعداد في إطار خطة الدولة وطبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومتابعة تنفيذ خطة الجامعة الوقائية لمكافحة الفيروس، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الإدارة الطبية والمستشفيات الجامعية التابعة لها، لمواجهة أي حالات إصابة بالفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.وأشار إلى أن الجامعة دشنت حملات توعية بجميع الكليات بالقاهرة والأقاليم مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 8 فبراير الماضي، مما يؤكد جاهزية الجامعة لمثل هذه الأمور الطارئة، كما تم البدء في إجراءات تطهير المنشآت الجامعية والمدن الجامعية وتعقيمها أولا بأول في ضوء رؤية الجامعة وكلياتها بالقاهرة والأقاليم.