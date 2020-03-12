محافظ الإسماعيلية يصرف مكافأة للعاملين بشركة المياه والصرف الصحى

قرر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صرف مكافأة قدرها شهر لعدد من العاملين بشركة المياه والصرف الصحي، وذلك تقديرا للجهد المبذول لمواجهة تراكمات المياه بمنطقة الممر والسلطان حسين أحد أكبر المناطق المأهولة بالسكان في الإسماعيلية.وقال محافظ الإسماعيلية إن هذه المكافأة تقديرا للجهد المبذول، وأنه سيكرر ذلك مع أي شخص يقوم بأداء عمله بإخلاص وتفاني، في ظل موجة الأمطار والأحوال الجوية السيئة التي تتعرض لها البلاد.كان محافظ الإسماعيلية قد قام بجولة تفقدية حول الأنفاق والكباري لبحث وجود تجمعات المياه من عدمه، حيث كلف شركة الكهرباء بتكثيف إجراءاتها في حالة تساقط الأعمدة حفاظا على أرواح المواطنين.