الكرملين: بوتين وأردوغان يرحّبان بـ«خفض التوتر» فى إدلب السورية

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشادا، اليوم الخميس "بانخفاض كبير في التوتر في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب" في شمال غرب سوريا.وقال الكرملين فى بيان بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين اللذين اتفقا الأسبوع الماضى على وقف إطلاق النار في إدلب، إنهما تعهدا أيضًا بمواصلة العمل المشترك "لضمان التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام وتعزيز استقرار الوضع".