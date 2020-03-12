تضامن الأقصر تعلن استعدادها لتقديم الإغاثة العاجلة

أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، أنه تم مخاطبة مديري الإدارات الاجتماعية، وإدارات الضمان، والإغاثة، والتدخل السريع، بالإخطار فورًا عند حدوث أي حالات طارئة مثل الأمطار أو العواصف الشديدة أو الحرائق أو أي كوارث، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة كافة المواطنين.وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم الاتصال بفريق الإغاثة المشكل والمعتمد من المديرية وإعطائه التعليمات بالاستعداد في أي وقت للنزول الميداني عند وقوع أي كارثة.يأتى ذلك في إطار الاستعدادات التي تشهدها محافظات الجمهورية لمواجهة حالة التقلبات الجوية التي بدأت اليوم الخميس، حيث اجتاحت البلاد عاصفة رملية تسببت في حجب الرؤية.