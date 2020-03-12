انهيار منزل فى قنا وإصابة زوجين بسبب الطقس السيئ

أصيب زوجان، بكسور وكدمات وجروح، عصر اليوم الخميس، وذلك بعدما انهار عليهما منزلهما في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وكان اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده ورود إشارة من مركز شرطة أبوتشت، تفيد بإصابة كمال علي زيدان، ٥٥ عاما، وزوجته عطيات عيد عبد الفتاح، ٤٨ عاما، بكسور وكدمات وجروح بعدما انهار عليهما سقف منزلهما بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا بسبب سوء الأحوال الجوية.وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.