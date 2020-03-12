حملات لرفع مياه الأمطار فى شوارع دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، منذ الساعات الأولى صباح اليوم، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، وفقًا للتقارير التى أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وأكدت المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأجهزة لمواجهة الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية والتعامل مع أى طوارئ قد تحدث نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.وشددت محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالدفع بالمعدات اللازمة وكذا الوجود الميدانى لمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية، مؤكدة على متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.