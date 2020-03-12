التخطيط تكشف استعدادات الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يوضح الموقف التنفيذى لمشروعات الإصلاح الإدارى، تزامنًا مع قرب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار تسليم هذا الملف لجهاز التنظيم والإدارة بعد فصله عن مهام الوزارة، وتكليفها بملف التنمية الاقتصادية، وفيما يلى أبرز إنجازات الوزارة:

- تقييم العاملين بالدولة وفقًا لمنهجية علمية، ووضع خطة تنمية وبناء قدرات المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.

- إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، ووضع الخطة التنفيذية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتدشين مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.

- تدريب نحو 28 ألف موظف من مختلف الوزارات منذ بداية مشروع خطة بناء القدرات، وإطلاق قاعدة بيانات المتدربين.

- الانتهاء من تدريب 7 آلاف موظف من قيادات الإدارة العليا وجارٍ تدريب 3500 آخرين.

- تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالتعاون مع جامعة ميزورى الأمريكية لعدد 180 مرشحة كدفعة أولى.

- تدريب الدفعة الأولى من الموظف فى مجال إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات لعدد 40 مرشحًا بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومؤسسة ساويرس للتنمية.

- جارٍ تدريب 120 متدرب من أصل 200 مستهدف على برنامج القيادة من أجل التميز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وكينجز كوليدج البريطانية.

- تنفيذ برنامج المسئول الحكومى المحترف لعدد 1500 متدرب ومن المستهدف مضاعفة العدد.

- إطلاق حزمة برامج الابتكار والإبداع بالتعاون مع دولة الإمارات لعدد 2300 متدرب.

- إطلاق دبلومة وماجستير إدارة القيادة الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا لتخريج 1278 طالبًا.

- تدريب مهارات العاملين بالمكاتب الفنية للوزارء بعدد 80 متدربًا كمرحلة أولى، الوكيل البرلمانى بعدد 175 متدربًا، ورفع كفاءة العاملين بمكاتب الصحة بعدد 11 ألف متدرب.

- الانتهاء من تقييم العاملين بجميع الوزارات فى نوفمبر 2019، والانتهاء من تقييم الجهات التابعة المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى فبراير 2020 بعدد 86 جهة.