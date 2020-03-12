رئيس الفلبين يغلق العاصمة مانيلا بسبب كورونا

أمر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، اليوم الجمعة، بإغلاق العاصمة مانيلا بسبب تفشي فيروس كورونا.وأعلن مسؤولون فلبينيون، الاثنين الماضي، أن رئيس البلاد رودريجو دوتيرتي أعلن حالة الطوارئ الصحية، وذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 35.وبموجب إعلان حالة طوارئ الصحة العامة، يتم توجيه جميع الوكالات والوحدات الحكومية إلى "حشد الموارد اللازمة للقيام بالتحرك وإجراء التدابير الضرورية والعاجلة والملائمة، للحد من تهديد كوفيد19- والقضاء عليه".وكشفت وزارة الصحة الفلبينية، الثلاثاء الماضي، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 35 حالة.وأكدت الوزارة تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ولكنها لم تعلن بعد عن تفاصيل إضافية بشأن حالة المرضى.